Лэй-апы Джа Морэнта с разворотом на 360 градусов собрали 161 миллион просмотров
Джа Морэнт приклек огромное количество посетителей на страницы НБА в соцсетях.
Два акробатических лэй-апа разыгрывающего «Мемфиса» с разворотом на 360 градусов собрали 161 миллионов просмотров в социальных сетях лиги. Число продолжает расти.
Оба эпизода случились во время вчерашнего матча «Гризлис» против «Нетс».
«Гризлис» уступили со счетом 104:106, в активе Джа 25 очков, 5 подборов и 9 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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