Лэй-апы Джа Морэнта с разворотом на 360 градусов собрали 161 миллион просмотров

Джа Морэнт приклек огромное количество посетителей на страницы НБА в соцсетях.

Два акробатических лэй-апа разыгрывающего «Мемфиса » с разворотом на 360 градусов собрали 161 миллионов просмотров в социальных сетях лиги. Число продолжает расти.

Оба эпизода случились во время вчерашнего матча «Гризлис» против «Нетс».

«Гризлис» уступили со счетом 104:106, в активе Джа 25 очков, 5 подборов и 9 передач.