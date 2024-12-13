Эрик Споэльстра о слухах про обмен Батлера: «Такова наша профессия. Следует абстрагироваться и готовиться к следующему матчу»
Эрик Споэльстра рассказал, как надо реагировать на слухи.
Лидер «Хит» Джимми Батлер якобы вскоре может покинуть клуб.
«Такова наша профессия. Все эти истории и слухи будут появляться, но надо иметь в себе силы не обращать на это внимание и не расстраиваться.
Подобное будет происходить в каждой организации на каком-то отрезке сезона. У нас сейчас победная серия, мы достойно провели несколько матчей подряд, но все еще далеки от того уровня, на котором хотим быть. Так что нам надо работать. Сейчас самое главное – подготовиться к следующему матчу», – заявил главный тренер «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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