Эрик Споэльстра о слухах про обмен Батлера: «Такова наша профессия. Следует абстрагироваться и готовиться к следующему матчу»

Эрик Споэльстра рассказал, как надо реагировать на слухи.

Лидер «Хит» Джимми Батлер якобы вскоре может покинуть клуб.

«Такова наша профессия. Все эти истории и слухи будут появляться, но надо иметь в себе силы не обращать на это внимание и не расстраиваться.

Подобное будет происходить в каждой организации на каком-то отрезке сезона. У нас сейчас победная серия, мы достойно провели несколько матчей подряд, но все еще далеки от того уровня, на котором хотим быть. Так что нам надо работать. Сейчас самое главное – подготовиться к следующему матчу», – заявил главный тренер «Майами».