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Джимми Батлер отказался сегодня общаться со СМИ

Джимми Батлер отказался разговаривать с журналистами.

Сегодня инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» готов выслушать предложения по обмену Батлера. Предпочтительными вариантами форварда «Хит» являются «Хьюстон», «Даллас» и «Голден Стэйт».

По словам источников, команды также были проинформированы о том, что Батлер в межсезонье намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что не обсуждал публикацию Чарании с командой. При этом тренер не опроверг информацию и не подтвердил.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Бэрри Джексона в соцсети X
logoДжимми Батлер
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logoНБА
возможные переходы
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