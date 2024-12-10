Джимми Батлер отказался сегодня общаться со СМИ
Джимми Батлер отказался разговаривать с журналистами.
Сегодня инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» готов выслушать предложения по обмену Батлера. Предпочтительными вариантами форварда «Хит» являются «Хьюстон», «Даллас» и «Голден Стэйт».
По словам источников, команды также были проинформированы о том, что Батлер в межсезонье намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом.
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что не обсуждал публикацию Чарании с командой. При этом тренер не опроверг информацию и не подтвердил.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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