Агент Джимми Батлера раскритиковал Шэмса Чаранию.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания ранее сообщил, что «Майами » готов выслушать предложения по обмену Батлера . Предпочтительными вариантами лидера «Хит» являются «Хьюстон», «Даллас» и «Голден Стэйт».

Эту информацию опроверг главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра . К дискуссии присоединился агент игрока Бернард Ли.

«Я пропустил эту ситуацию вчера, потому что был занят, но не знаю, что сделаю, если ты не перестанешь упоминать меня в этой абсолютной надуманной чуши. Обычно ты не стоишь моего времени. Честно говоря, не знаю, что я сделаю, потому что я обычный семьянин среднего возраста, но я абсолютно точно буду вынужден показать свое серьезное неодобрение.

Всем интересующимся, это все выдумано. Я никогда не делал ничего подобного тому, что описывает этот «журналист», и это никак не помогло бы ни мне, ни стороне, которую я представляю.

Шэмс, последняя возможность заявить что-то вроде: «Чат GPT случайно написал мои твиты». Задай новый тренд, придумай новую отмазку «меня взломали», – заявил агент в соцсетях.