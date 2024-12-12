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Агент Джимми Батлера о Шэмсе Чарании: «Это все полная чушь. Последняя возможность сказать, что это случайно написал Chat GPT»

Агент Джимми Батлера раскритиковал Шэмса Чаранию.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания ранее сообщил, что «Майами» готов выслушать предложения по обмену Батлера. Предпочтительными вариантами лидера «Хит» являются «Хьюстон», «Даллас» и «Голден Стэйт».

Эту информацию опроверг главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра. К дискуссии присоединился агент игрока Бернард Ли.

«Я пропустил эту ситуацию вчера, потому что был занят, но не знаю, что сделаю, если ты не перестанешь упоминать меня в этой абсолютной надуманной чуши. Обычно ты не стоишь моего времени. Честно говоря, не знаю, что я сделаю, потому что я обычный семьянин среднего возраста, но я абсолютно точно буду вынужден показать свое серьезное неодобрение.

Всем интересующимся, это все выдумано. Я никогда не делал ничего подобного тому, что описывает этот «журналист», и это никак не помогло бы ни мне, ни стороне, которую я представляю.

Шэмс, последняя возможность заявить что-то вроде: «Чат GPT случайно написал мои твиты». Задай новый тренд, придумай новую отмазку «меня взломали», – заявил агент в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети агента Бернарда Ли
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logoДжимми Батлер
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logoЭрик Споэльстра
Шэмс Чарания
возможные переходы
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