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Эрик Споэльстра об инсайде Чарании по Джимми Батлеру: «Большая часть материала – белиберда»

Эрик Споэльстра отреагировал на слухи про возможный обмен Джимми Батлера.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Майами» готов выслушать предложения по обмену Батлера. Предпочтительными вариантами лидера «Хит» являются «Хьюстон», «Даллас» и «Голден Стэйт».

По словам источников, команды также были проинформированы о том, что Батлер в межсезонье намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом.

«Мы проводим лучший отрезок в сезоне, мы еще не были в этом чемпионате так стабильны и последовательны. Так что все остальное, любой другой сюжет – все это меня не волнует.

Никто другой тоже не должен думать об этом, потому что большая часть этого материала – полная белиберда», – сказал главный тренер «Хит».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoМайами
возможные переходы
Шэмс Чарания
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