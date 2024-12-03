Джимми Батлер пропустил матч с «Бостоном» из-за проблем с коленом
Джимми Батлера беспокоит правое колено.
Защитник «Майами» пропустил матч с «Бостоном» (89:108) в понедельник после того, как повредил правый коленный сустав в игре с «Торонто» в воскресенье.
«Хит» будут оценивать состояние лидера команды на ежедневной основе.
«Посмотрим, что будет, когда вернемся в Майами», – сказал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.
В среду флоридцы примут «Лейкерс».
35-летний Батлер пропустил четыре матча в прошлом месяце из-за растяжения связок правого голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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