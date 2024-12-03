Джимми Батлер пропустил матч с «Бостоном» из-за проблем с коленом

Джимми Батлера беспокоит правое колено.

Защитник «Майами» пропустил матч с «Бостоном » (89:108) в понедельник после того, как повредил правый коленный сустав в игре с «Торонто» в воскресенье.

«Хит» будут оценивать состояние лидера команды на ежедневной основе.

«Посмотрим, что будет, когда вернемся в Майами », – сказал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра .

В среду флоридцы примут «Лейкерс».

35-летний Батлер пропустил четыре матча в прошлом месяце из-за растяжения связок правого голеностопа.