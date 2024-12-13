Джимми Батлер об оранжевом цвете волос: «Самый яркий из всех, что у меня были. Просто захотелось»

Джимми Батлер объяснил, зачем перекрасился в оранжевый.

Новый цвет волос защитника «Хит» восприняли как шутливую реакцию на слухи о его желании перейти в «Санз». Оранжевый является одним из клубных цветов клуба из Аризоны.

«Ну, я могу покрасить волосы, когда мне захочется. Ничего такого, никакого послания. Я часто это делал, красил волосы. И этот самый яркий из всех, что у меня были. Просто захотелось», – заявил Батлер .