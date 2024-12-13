Джимми Батлер об оранжевом цвете волос: «Самый яркий из всех, что у меня были. Просто захотелось»
Джимми Батлер объяснил, зачем перекрасился в оранжевый.
Новый цвет волос защитника «Хит» восприняли как шутливую реакцию на слухи о его желании перейти в «Санз». Оранжевый является одним из клубных цветов клуба из Аризоны.
«Ну, я могу покрасить волосы, когда мне захочется. Ничего такого, никакого послания. Я часто это делал, красил волосы. И этот самый яркий из всех, что у меня были. Просто захотелось», – заявил Батлер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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