«Финикс» не рассматривает возможность приобретения Джимми Батлера

Сообщение Шэмса Чарании породило волну слухов о будущем Джимми Батлера.

Инсайдер ESPN добавил «Финикс» к первоначальному списку интересных форварду команд из «Далласа», «Хьюстона» и «Мемфиса»

Источник обозревателя «Санз» Джеральда Бурге сообщил, что клуб не рассматривает возможность участия в обмене баскетболиста «Майами ».

«Кроме очевидных сложностей, связанных с налоговым статусом команд, «Финикс» верит в тройку своих звезд и их результат (11-2) в здоровом виде.

Обмен означал бы, что «Майами» пришлось добавить исходящую зарплату. Ветеранский минимум сгодился бы, потому что он не считается в качестве объединения зарплат. Так что «Хит» теоретически могли бы провернуть такое. Но «Финикс » не собирается отдавать Букера , Дюрэнта или Била », – заключил обозреватель.