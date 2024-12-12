«Финикс» не рассматривает возможность приобретения Джимми Батлера
Сообщение Шэмса Чарании породило волну слухов о будущем Джимми Батлера.
Инсайдер ESPN добавил «Финикс» к первоначальному списку интересных форварду команд из «Далласа», «Хьюстона» и «Мемфиса»
Источник обозревателя «Санз» Джеральда Бурге сообщил, что клуб не рассматривает возможность участия в обмене баскетболиста «Майами».
«Кроме очевидных сложностей, связанных с налоговым статусом команд, «Финикс» верит в тройку своих звезд и их результат (11-2) в здоровом виде.
Обмен означал бы, что «Майами» пришлось добавить исходящую зарплату. Ветеранский минимум сгодился бы, потому что он не считается в качестве объединения зарплат. Так что «Хит» теоретически могли бы провернуть такое. Но «Финикс» не собирается отдавать Букера, Дюрэнта или Била», – заключил обозреватель.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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