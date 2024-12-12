Лу Уильямс: «Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс»

Лу Уильямс считает, что Джимми Батлер идеально вписался бы в «Хьюстон».

«Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс». Он вписывается в эту команду. Он добавит еще одного опытного игрока к Диллону Бруксу и Фреду Ванвлиту.

Име Удока пытается создать жесткую команду, это их идентичность. Джимми Батлер мог бы стать одним из этих парней и принести им пользу», – сказал бывший игрок НБА .