Лу Уильямс: «Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс»
Лу Уильямс считает, что Джимми Батлер идеально вписался бы в «Хьюстон».
«Лучшим вариантом для Джимми Батлера являются «Рокетс». Он вписывается в эту команду. Он добавит еще одного опытного игрока к Диллону Бруксу и Фреду Ванвлиту.
Име Удока пытается создать жесткую команду, это их идентичность. Джимми Батлер мог бы стать одним из этих парней и принести им пользу», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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