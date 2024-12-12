Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер предпочел бы подписать продление контракта с «Майами»
Брайан Уиндхорст заявил, что Джимми Батлер хочет остаться в «Майами».
«Я думаю, что Джимми Батлер предпочел бы подписать продление контракта с «Майами». На самом деле он надеялся сделать это прошлым летом, но Пэт Райли не проявил к этому интереса.
Я думаю, что Батлер хочет остаться в «Майами». Однако большинство руководителей лиги считают, что из всех игроков, которых могут обменять в этом сезоне, наибольшие шансы на обмен у Джимми Батлера», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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