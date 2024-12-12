Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер предпочел бы подписать продление контракта с «Майами»

Брайан Уиндхорст заявил, что Джимми Батлер хочет остаться в «Майами».

«Я думаю, что Джимми Батлер предпочел бы подписать продление контракта с «Майами ». На самом деле он надеялся сделать это прошлым летом, но Пэт Райли не проявил к этому интереса.

Я думаю, что Батлер хочет остаться в «Майами». Однако большинство руководителей лиги считают, что из всех игроков, которых могут обменять в этом сезоне, наибольшие шансы на обмен у Джимми Батлера », – сказал инсайдер ESPN.