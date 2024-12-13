Джимми Батлер покрасил волосы в оранжевый, что могло быть реакцией на слухи о желании перейти в «Санз»

Джимми Батлер покрасил волосы в оранжевый.

Новый цвет волос защитника «Хит» восприняли как шутливую реакцию на слухи о его желании перейти в «Санз». Оранжевый является одним из клубных цветов клуба из Аризоны.

Инсайдер Шэмс Чарания на этой неделе написал, что «Финикс » является для Джимми одним из желанных мест продолжения карьеры, агент баскетболиста опроверг информацию, открыто обвинив его во лжи. Журналист ESPN позже заявил, что ручается за написанное.

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