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Джимми Батлер покрасил волосы в оранжевый, что могло быть реакцией на слухи о желании перейти в «Санз»

Джимми Батлер покрасил волосы в оранжевый.

Новый цвет волос защитника «Хит» восприняли как шутливую реакцию на слухи о его желании перейти в «Санз». Оранжевый является одним из клубных цветов клуба из Аризоны.

Инсайдер Шэмс Чарания на этой неделе написал, что «Финикс» является для Джимми одним из желанных мест продолжения карьеры, агент баскетболиста опроверг информацию, открыто обвинив его во лжи. Журналист ESPN позже заявил, что ручается за написанное.

Соцсети Джимми Батлера

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoДжимми Батлер
Баскетбол - фото
logoФиникс
logoМайами
Шэмс Чарания
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