Шэмс Чарания: «На 1000 процентов отвечаю за свои инсайды. Они полностью проверены»

Шэмс Чарания ответил агенту Джимми Батлера Бернарду Ли.

«Я на 1000 процентов отвечаю за свои инсайды. Они полностью проверены. Я профессионал, это моя работа, за это мне платят, и этим я буду заниматься. Я сообщаю правдивую и достоверную информацию. Так оно и есть. Точка.

Во вторник я сообщил, что «Майами » начал выслушивать предложения по обмену Джимми Батлера , и Батлер предпочитает три команды – это «Мэверикс», «Рокетс» и «Уорриорз». Вчера я добавил в этот список еще одну команду – «Финикс». И я на 1000 процентов отвечаю за эту информацию», – заявил инсайдер ESPN.

Ранее агент форварда «Майами» Бернард Ли опроверг информацию Чарании , заявив, что «это все выдумано».