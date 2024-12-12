Шэмс Чарания: «На 1000 процентов отвечаю за свои инсайды. Они полностью проверены»
Шэмс Чарания ответил агенту Джимми Батлера Бернарду Ли.
«Я на 1000 процентов отвечаю за свои инсайды. Они полностью проверены. Я профессионал, это моя работа, за это мне платят, и этим я буду заниматься. Я сообщаю правдивую и достоверную информацию. Так оно и есть. Точка.
Во вторник я сообщил, что «Майами» начал выслушивать предложения по обмену Джимми Батлера, и Батлер предпочитает три команды – это «Мэверикс», «Рокетс» и «Уорриорз». Вчера я добавил в этот список еще одну команду – «Финикс». И я на 1000 процентов отвечаю за эту информацию», – заявил инсайдер ESPN.
Ранее агент форварда «Майами» Бернард Ли опроверг информацию Чарании, заявив, что «это все выдумано».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Diamond Dog в соцсети X
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