Марк Стейн: «Мэверикс» находятся в неподходящих условиях для приобретения Джимми Батлера»

«Даллас» не будет участвовать в переговорах по Джимми Батлеру.

Шэмс Чарания заявил, что «Мэверикс» являются одним из предпочтительных мест продолжения карьеры для форварда «Майами ».

По информации Марка Стейна, клуб находится «в неподходящих условиях» для приобретения Батлера с учетом двух игроков на максимальном контракте в составе, и добавление «плеймейкера» не является для команды приоритетной задачей.

Инсайдер Джейк Фишер заявил, что клуб не собирается расставаться с Клэем Томпсоном , потому что именно игрока его плана, по словам генменеджера Нико Харрисона, не хватило команде для реальной борьбы за титул в прошлом сезоне.