Лу Уильямс: «Лицом женской НБА по-прежнему является Эйджа Уилсон»
Лу Уильямс считает, что лицом WNBA остается Эйжа Уилсон.
«Нет, я не считаю Кейтлин Кларк лицом женской НБА. Я считаю, что лицом женской НБА по-прежнему является Эйжа Уилсон. Эйжа проделала огромную работу, выиграв чемпионат, став MVP. Ее известность возросла, она начала появляться в рекламах.
Но нужно отдать должное Кейтлин за то, чего она добилась в дебютном сезоне. Она привлекла много новых болельщиков. Кейтлин одна из молодых восходящих звезд, но я думаю, что лицом лиги по-прежнему является Эйжа Уилсон», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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