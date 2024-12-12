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Лу Уильямс: «Лицом женской НБА по-прежнему является Эйджа Уилсон»

Лу Уильямс считает, что лицом WNBA остается Эйжа Уилсон.

«Нет, я не считаю Кейтлин Кларк лицом женской НБА. Я считаю, что лицом женской НБА по-прежнему является Эйжа Уилсон. Эйжа проделала огромную работу, выиграв чемпионат, став MVP. Ее известность возросла, она начала появляться в рекламах.

Но нужно отдать должное Кейтлин за то, чего она добилась в дебютном сезоне. Она привлекла много новых болельщиков. Кейтлин одна из молодых восходящих звезд, но я думаю, что лицом лиги по-прежнему является Эйжа Уилсон», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoженская НБА
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logoКейтлин Кларк
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