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Кейтлин Кларк стала первым с 2008 года новичком, которая включена в первую символическую пятерку женской НБА

Объявлены символические пятерки сезона женской НБА.

Представляющая «Индиану» Кейтлин Кларк стала первым с 2008 года новичком (после Кэндис Паркер), которая включена в первую пятерку WNBA.

Первая символическая пятерка 

Кейтлин Кларк («Индиана»), Нафиса Коллиер («Миннесота»), Брианна Стюарт («Нью-Йорк»), Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Алисса Томас («Коннектикут»)

Вторая символическая пятерка 

Калея Купер («Финикс»), Сабрина Ионеску, Джонкель Джонс (обе – «Нью-Йорк»), Арике Огунбовале («Даллас»), Ннека Огвумике («Сиэтл»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: WNBA
logoженская НБА
Кэндис Паркер
logoНнека Огвумике
logoБрианна Стюарт
logoСабрина Ионеску
logoАрике Огунбовале
logoЭйжа Уилсон
logoНафиса Коллиер
logoКейтлин Кларк
logoАлисса Томас
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