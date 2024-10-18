Кейтлин Кларк стала первым с 2008 года новичком, которая включена в первую символическую пятерку женской НБА
Объявлены символические пятерки сезона женской НБА.
Представляющая «Индиану» Кейтлин Кларк стала первым с 2008 года новичком (после Кэндис Паркер), которая включена в первую пятерку WNBA.
Первая символическая пятерка
Кейтлин Кларк («Индиана»), Нафиса Коллиер («Миннесота»), Брианна Стюарт («Нью-Йорк»), Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Алисса Томас («Коннектикут»)
Вторая символическая пятерка
Калея Купер («Финикс»), Сабрина Ионеску, Джонкель Джонс (обе – «Нью-Йорк»), Арике Огунбовале («Даллас»), Ннека Огвумике («Сиэтл»).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: WNBA
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