«Нью-Йорк» мчит за первым титулом, «Миннесота» оживляет династию. В женской НБА начинается финальная серия

MVP регулярки без титула

У Эйжи Уилсон не получил снова оформить дубль, завоевав в одном сезоне чемпионский титул и приз Самому ценному игроку. В 2024-м у лидера «Вегаса» мог бы случиться двойной хет-трик – три-пит из командных титулов, плюс MVP регулярки и финала, а также золото Олимпиады. Но у «Либерти» были другие планы.

Мне кажется, что полуфинал между «Нью-Йорком» и «Вегасом» закончился именно так, как и должен был с учетом выбранной «Эйсес» стратегии. Вернее, они не приберегли никакого хода конем, а просто попытались забороть «Либерти» как будто у них в распоряжении все та же чемпионская команда, способная на подвиги, как в предыдущие годы. Вокруг «Вегаса» весь сезон причитали, что это не так. Но «Эйсес» прикрылись историческим сезоном от Уилсон и проигнорировали тот факт, что этот исторический сезон случился не просто так. Она безоговорочно завоевала статуэтку именно за то, что вынужденно делал очень много. А в плей-офф «Вегасу» это аукнулось, когда напротив них оказалась обученная, организованная и, что самое главное, не менее звездная команда.

Выяснилось, что у «Вегаса» недостаточно вариантов для игры на равных с своими главными конкурентами и соперниками по прошлогоднему финалу. И «Эйсес» потонули, поскольку решили стоять до конца единым целым.

С одной стороны, командный-же вид спорта! С другой стороны, Уилсон сама позволила своей команде сдаться с минимальным сопротивлением.

Ни один игрок не может решать, каким будет план на игру, Ты не можешь идти наперекор тренерским решениям и оставаться при этом полноценным лидером. Да и вообще Уилсон провела хорошую серию. Проблема в том, что для борьбы с «Нью-Йорком», ей нужно было провести выдающуюся серию.

Естественно, это осложнялось тем, какое внимание ей уделяли игроки «Либерти». Тем, что «Нью-Йорк» мог отрядить сразу нескольких защитников топ-уровня. Тем, что даже в случае двойной опеки одноклубницы Уилсон не могли наказать соперника.

Как и в финале мужской НБА, у «Лас-Вегаса» был козырь в виде лучшего игрока серии. Но коллективными усилиями этого исполнителя заставили провести просто хорошие четыре матча. Ничего экстраординарного. По броскам она даже ни разу не дотянула до своих цифр из регулярки (19 попыток). Плюс, бросались в глаза владения, в которых Уилсон прямо-таки не замечали, забывая довести до нее мяч.

У «Нью-Йорка» – второй финал подряд

В единственном выигранном матче полуфинала «Вегас» сделал ставку на то, чтобы выключить Сабрину Ионеску. Это сработало – но, к сожалению, для «Эйсес» они могут отрезать от мяча только кого-то одного. А «Нью-Йорк» обладает необходимой глубиной, чтобы позволить себе недостаточно яркую игру одного из лидеров. Тем более, что Ионеску слишком хороша, чтобы ее можно было сдерживать на протяжении всей серии.

Здесь уместной будет минутка восхищения Бреанной Стюарт, которая просто умница и мечта любого тренера, потому что она умеет делать все. Какую бы задачу ты на нее не возложил – она готова к любому амплуа, готова к любой бросковой или же наоборот черновой нагрузке. В полуфинале «Либерти» очень пригодилось то, насколько свободно Стюарт могла инициировать атаки.

Ионеску прессинговали по всей длине площадки, но у «Либерти» была возможность использовать в качестве разыгрывающей Стюарт, причем она могла получить заслон на трехочковой дуге даже от центровой Джонквейл Джонс. После таких маневров «Нью-Йорку» было проще заполучить неравноценный размен или просто отвлечь внимание от Ионеску, которая могла поиграться в Стефа Карри и заряжать дальние броски после заслонов, Благо, что, как и Стефу, для выпуска мяча с любой дистанции ей требуется совсем немного времени.

Любые осечки помощниц Уилсон били по перспективам «Вегаса» гораздо сильнее. Например, Келси Плам с большим трудом находила варианты атаковать с двухочковой дистанции и испытывала сложности в защите против более габаритной Леони Фибих. Челси Грэй выглядела постаревшей и неготовой играть на тех оборотах, которые требуются для успехов в поздних стадиях плей-офф. Эпизодически она все еще может радовать зрителей красивыми передачами, но против элитных защищающихся с длинными руками и подвижными в ногах ей уже очень тяжело что-то придумывать. Да, степбэки иногда залетают, но это не тот тип бросков, на который можно положиться.

Тренер «Эйсес» Бекки Хэммон, мне кажется, понимала, что для ее клуба каждая ошибка будет стоить дороже. Поэтому она старалась брать тайм-ауты как можно резче и реагировала на все провалы своих подопечных максимально агрессивно. Но в итоге ее команду хватило только на одну победу. Да и та случилась только потому, что у «Нью-Йорка» приключился казус с 6 очками в третьей четверти третьей игры.

Неподвижный объект против неподвижного объекта

Ожидания от обеих полуфинальных серий оправдались сполна, поскольку они разделились на «здесь звезды и победит тот, кто больше забьет» и «ровные коллективы/кто меньше пропустит». Хотя после двух низовых матчей с низким темпом «Коннектикут» и «Миннесота» побежали вперед, поскольку справедливо увидели в этот источник легких очков. Тренер «Линкс» Шерил Рив так и сказала, что в этой защитной мясорубке верх возьмет тот, кто будет чаще создавать численное большинство за счет быстрых атак.

Такой сценарий оказался не в пользу «Сан» – как только игра становилась чуть более открытой, то становилось понятно, что «Миннесота» действует в атаке более размашисто и широко, имеет больше креативных вариантов для повышенной результативности. На протяжении всех серии «Линкс» давили мощным миксом из движения мяча по периметру и индивидуального таланта Нафисы Колльер.

Мне даже показалось, что «Миннесота» могла забрать серию в четырех матчах. Не последнюю роль в этом ощущении сыграла Алисса Томас, которая уж слишком контрастно выглядела на фоне бросающих «Линкс».

Когда Томас играет банальный хэнд-офф, то получалась толкучка в трехсекундной, внутри которой очень сложно что-то придумать.

То же самое взаимодействие с Колльер – и при входе в трехсекундную зону она не встречает на своем пути жесткого сопротивления, поскольку ее одноклубницы стоят очень широко и создают ей нужное пространство для маневра.

Что нас ждет в финале

С точки зрения истории команд – это полные противоположности. «Миннесота» долгие 12 лет не могла выиграть 20 матчей в регулярке, пока в клуб не пришла Шерил Рив. Под ее началом у «Линкс» выросла супердинастия, которая взяла четыре титула за семь лет и при этом еще дважды проиграла в финальной серии. То была эпоха Майи Мур, Сеймон Огастус, Линдси Уэйлен и Сильвии Фаулс, но доминирование резко закончилось в связи с решением Мур посвятить себя общественному активизму.

«Миннесота»-2024 выскочила в решающую серию как будто бы с опережением графика – за 30 лет только Кайле Макбрайд. Но раз Шерил Рив на месте, значит и преемственность с великой династией недавнего прошлого тоже сохраняется.

У «Либерти» все наоборот, поскольку за первые шесть лет своего существования клуб четырежды сыграл в финале и все четыре серии проиграл. Потом были бултыхания в середняках, а также успешных период сотрудничества с Биллом Лэймбиром – но без титула. Последние два года – по 80% побед в регулярке благодаря объединению Стюарт, Ионеску и Джонс. Но вот в 2023-м с первой попытки гайки взять не удалось. Теперь вот попытка номер два.

Так что для «Либерти» на кону стоит больше. Победа станет для клуба очень долгожданной, но в ней будет небольшой привкус будничности. А вот поражение заставит говорить о проклятии, которое оказывается не в состоянии разбить даже супертроица звезд.

***

Первый матч финальной серии женской НБА между «Нью-Йорком» и «Миннесотой» пройдет 11 октября в 3:00 по московскому времени.

Фото: Gettyimages.ru /Elsa, David Berding, Ethan Miller