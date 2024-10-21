Лу Уильямс: «Не хочу, чтобы судейство отвлекло от великолепных историй этого года: Эйжи Уилсон, Энджел Риз, Кейтлин Кларк и Нафисы Коллиер»

Лу Уильямс высказался по поводу финала женской НБА.

«С моей точки зрения, против Стюарт защищались чисто. Но я не хочу, чтобы эта ситуация с судейством отвлекала от прорывного года женской НБА. Исторические цифры Эйжи Уилсон , история и рекорды Энджел Риз, Кейтлин Кларк с наградой лучшему новичку, бенефис Нафисы Коллиер. Так много великолепных историй, много поводов для оптимизма по поводу женского баскетбола.

Да, были сомнительные судейские решения, и «Линкс» могут быть недовольны сегодня, но в целом сезон вызывает воодушевление», – заявил ведущий подкаста Run It Back,