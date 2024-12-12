Джимми Батлер заинтересован в присоединении к «Бруклину» следующим летом
Джимми Батлер готов перейти в «Бруклин» следующим летом.
Об этом сообщает журналист The New York Post Брайан Льюис.
«Батлер проявлял интерес к переходу в «Нетс» в прошлом, и источник, близкий к ситуации, сообщил The Post, что это все еще очень актуально.
Но генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс, который с головой окунулся в перестройку, как полагают, не заинтересован в отказе от активов, которые он так усердно собирал. Может ли ситуация измениться в межсезонье? Могут ли они подписать Батлера в качестве неограниченно свободного агента? Возможно», – пишет Льюис.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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