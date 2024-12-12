Джимми Батлер заинтересован в присоединении к «Бруклину» следующим летом

Джимми Батлер готов перейти в «Бруклин» следующим летом.

Об этом сообщает журналист The New York Post Брайан Льюис.

«Батлер проявлял интерес к переходу в «Нетс» в прошлом, и источник, близкий к ситуации, сообщил The Post, что это все еще очень актуально.

Но генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс, который с головой окунулся в перестройку, как полагают, не заинтересован в отказе от активов, которые он так усердно собирал. Может ли ситуация измениться в межсезонье? Могут ли они подписать Батлера в качестве неограниченно свободного агента? Возможно», – пишет Льюис.