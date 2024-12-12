Джимми Батлер не просил «Майами» об обмене
Джимми Батлер никогда не просил руководство «Хит» об обмене.
Несмотря на сообщение инсайдера ESPN Шэмса Чарнии о том, что «Майами» готов выслушать предложения по Джимми Батлеру, источник в лиге утверждает, что форвард никогда не просил об обмене, и «Хит» не занимается его активной продажей.
Об этом сообщает The Miami Herald.
«Мне это на самом деле нравится», – сказал в среду Батлер, когда его спросили о его отношении к слухам.
«Хорошо, когда обо мне говорят. Я не думаю, что есть такая вещь, как плохая реклама, в определенной степени. Но если кто-то говорит о том, что меня обменяют, это важно», – добавил Батлер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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