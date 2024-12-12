Диллон Брукс во время интервью Джейлена Грина: «Пусть валят обратно в Голден Стэйт»
«Рокетс» выбили «Уорриорз» из Кубка НБА.
Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс не сдержал эмоций во время интервью партнера по команде Джейлена Грина после победы над «Голден Стэйт» в 1/4 финала Кубка НБА (91:90).
«Пусть валят обратно в Голден Стэйт!» – прокричал Брукс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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