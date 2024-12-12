Диллон Брукс во время интервью Джейлена Грина: «Пусть валят обратно в Голден Стэйт»

«Рокетс» выбили «Уорриорз» из Кубка НБА.

Форвард «Хьюстона » Диллон Брукс не сдержал эмоций во время интервью партнера по команде Джейлена Грина после победы над «Голден Стэйт » в 1/4 финала Кубка НБА (91:90).

«Пусть валят обратно в Голден Стэйт!» – прокричал Брукс.