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Джейлен Грин – самый неэффективный шутер со средней дистанции, Джейсон Тейтум – на втором месте

У Джейлена Грина худший бросок со средней дистанции в этом сезоне НБА.

NBA University опубликовал десятку игроков с самым низким процентом реализации бросков со средней дистанции среди тех, кто совершил как минимум 40 бросков.

Худший показатель – у атакующего защитника «Хьюстона» Джейлена Грина (23,5% при 51 броске). На втором месте – форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (32,8%, 58 бросков), на третьем – Энтони Дэвис (33,3%, 78 бросков).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
logoЭнтони Дэвис
logoБостон
logoХьюстон
logoЛейкерс
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logoДжейсон Тейтум
logoДжейлен Грин
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