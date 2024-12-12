Джейлен Грин – самый неэффективный шутер со средней дистанции, Джейсон Тейтум – на втором месте

У Джейлена Грина худший бросок со средней дистанции в этом сезоне НБА.

NBA University опубликовал десятку игроков с самым низким процентом реализации бросков со средней дистанции среди тех, кто совершил как минимум 40 бросков.

Худший показатель – у атакующего защитника «Хьюстона » Джейлена Грина (23,5% при 51 броске). На втором месте – форвард «Бостона » Джейсон Тейтум (32,8%, 58 бросков), на третьем – Энтони Дэвис (33,3%, 78 бросков).