Джейлен Грин – самый неэффективный шутер со средней дистанции, Джейсон Тейтум – на втором месте
У Джейлена Грина худший бросок со средней дистанции в этом сезоне НБА.
NBA University опубликовал десятку игроков с самым низким процентом реализации бросков со средней дистанции среди тех, кто совершил как минимум 40 бросков.
Худший показатель – у атакующего защитника «Хьюстона» Джейлена Грина (23,5% при 51 броске). На втором месте – форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (32,8%, 58 бросков), на третьем – Энтони Дэвис (33,3%, 78 бросков).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем