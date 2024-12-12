Стеф Карри о трехочковой попытке в концовке матча: «Если бы я попал тот бросок, мы были бы сейчас на самолете в Вегас»
Трехочковый бросок защитника «Голден Стэйт» за 11 секунд до конца матча оказался неточным. В последующей борьбе за подбор «Хьюстон» получил право на 2 штрафных, ставших решающими в матче.
Карри спросили, показалась ли ему хорошей позиция для броска и не поторопился ли он с завершением атаки, имея преимущество в счете.
«И то и другое. Весь вечер бросок то шел, то нет. Я забрасываю такое постоянно. Такой итог, неудачный отскок, этот нереальный фол, который перевернул игру.
Бросок был преждевременным на пару секунд. Но он был хорошим для меня. Если бы я попал, мы были бы сейчас на самолете в Вегас.
Я это переживу, но смириться, конечно, тяжело.
Еще не видел повтор, но в разрезе той ситуации, в борьбе за мяч, не думаю, что было абсолютно понятно, насколько четким был фол. Если была какая-то степень неопределенности, надо было дать игрокам решить исход матча, а не штрафным броскам из-за нарушения на другом конце площадки», – заключил разыгрывающий «Уорриорз».
Команда уступила в 1/4 Кубка НБА с разницей в 1 очко (90:91).
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