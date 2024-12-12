Алперен Шенгюн: «Никогда не видел, чтобы моя команда так сильно хотела победить»
Алперен Шенгюн поделился эмоциями от победы над «Уорриорз» в Кубке НБА.
«Я никогда не видел, чтобы моя команда так сильно хотела победить.
Мы знали, что будет тяжело. «Уорриорз» играют агрессивно. Мы играем агрессивно. Я горжусь своими партнерами по команде, всеми. Мы много работали. Мы усердно готовились к этому матчу. Поэтому я счастлив, что мы победили. Это большое событие», – сказал центровой «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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