«Посмотрел, кто будет судить, и знал, как все пройдет». Том Тибодо ответил на вопрос о судействе
Том Тибодо критически отозвался о работе арбитров.
«Никс» проиграли «Атланте» дома 100:108. «Хоукс» получили на 5 попыток со штрафной линии больше (20-15).
Главного тренера «Нью-Йорка» спросили о работе судейской бригады.
«Я просто посмотрел, кто будет судить, и уже знал, как все пройдет», – пожал плечами специалист.
В числе судей был Джейсин Гобл, чья ошибка на последних секундах матча против «Хьюстона» в прошлом году стоила «Никс» победы (103:105) из-за ошибочно зафиксированного фола у Джейлена Брансона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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