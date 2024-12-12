«Посмотрел, кто будет судить, и знал, как все пройдет». Том Тибодо ответил на вопрос о судействе

Том Тибодо критически отозвался о работе арбитров.

«Никс» проиграли «Атланте» дома 100:108. «Хоукс» получили на 5 попыток со штрафной линии больше (20-15).

Главного тренера «Нью-Йорка » спросили о работе судейской бригады.

«Я просто посмотрел, кто будет судить, и уже знал, как все пройдет», – пожал плечами специалист.

В числе судей был Джейсин Гобл, чья ошибка на последних секундах матча против «Хьюстона» в прошлом году стоила «Никс» победы (103:105) из-за ошибочно зафиксированного фола у Джейлена Брансона.