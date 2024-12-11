Джаред Маккейн продолжает лидировать в рейтинге новичков НБА, Ив Мисси поднялся на 4-е место
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Тройка лидеров осталась неизменной – Джаред Маккейн, Стефон Касл, Джейлен Уэллс. Центровой «Нового Орлеана» Ив Мисси впервые поднялся на 4-е место в рейтинге.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
1. Джаред Маккейн («Филадельфия», предыдущее место – 1)
2. Стефон Касл («Сан-Антонио», 2)
3. Джейлен Уэллс («Мемфис», 3)
4. Ив Мисси («Новый Орлеан», 6)
5. Заккари Рисаше («Атланта», 4)
6. Далтон Кнехт («Лейкерс», 5)
7. Александр Сарр («Вашингтон», 7)
8. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 9)
9. Джонатан Мобо («Торонто», не было в рейтинге)
10. Зак Иди («Мемфис», 8)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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