Кармело Энтони о Джареде Маккейне: «Какая разница, что он красит ногти, если хорошо играет в баскетбол»
Кармело Энтони прокомментировал увлечение форварда «Сиксерс».
Новичок «Филадельфии» стал известен до выбора на драфте своей популярностью в TikTok и привычкой красить ногти. Баскетболист подписывал контракт NIL с брендом лака для ногтей Sally Hansen, пока играл за Duke.
«Это новое поколение. Нам нужно отстать от них. Это больше не наше время. Спорт молодых. У нас нет права устанавливать закон просто потому, что нам что-то не нравится.
Пусть парни будут парнями. Пусть делают, что хотят, и радуются жизни. Даже если они делают это по-своему. Нет смысла злиться. Это разные поколения.
Какая разница, что он красит ногти, если он хорошо играет в баскетбол», – заявил бывший баскетболист.
Джаред Маккейн на данный момент лидирует в борьбе за награду лучшему новичку сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Complex Sports в сети X
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