Кармело Энтони о Джареде Маккейне: «Какая разница, что он красит ногти, если хорошо играет в баскетбол»

Кармело Энтони прокомментировал увлечение форварда «Сиксерс».

Новичок «Филадельфии» стал известен до выбора на драфте своей популярностью в TikTok и привычкой красить ногти. Баскетболист подписывал контракт NIL с брендом лака для ногтей Sally Hansen, пока играл за Duke.

«Это новое поколение. Нам нужно отстать от них. Это больше не наше время. Спорт молодых. У нас нет права устанавливать закон просто потому, что нам что-то не нравится.

Пусть парни будут парнями. Пусть делают, что хотят, и радуются жизни. Даже если они делают это по-своему. Нет смысла злиться. Это разные поколения.

Какая разница, что он красит ногти, если он хорошо играет в баскетбол», – заявил бывший баскетболист.

Джаред Маккейн на данный момент лидирует в борьбе за награду лучшему новичку сезона.