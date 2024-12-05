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Джаред Маккейн, Стефон Касл и Джейлен Уэллс снова в Топ-3 рейтинга новичков от НБА

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Топ-3 остался неизменным. Заккари Рисаше обогнал Далтона Кнехта. 1-й номер драфта-2024 набирал минимум 11 очков в  8 из 10 последних игр и демонстрирует серьезные улучшения в защите.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

1. Джаред МаккейнФиладельфия», предыдущее место – 1)

2. Стефон КаслСан-Антонио», 2)

3. Джейлен Уэллс («Мемфис», 3)

4. Заккари Рисаше («Атланта», 5)

5. Далтон Кнехт («Лейкерс», 4)

6. Ив Мисси («Новый Орлеан», 6)

7. Александр Сарр («Вашингтон», 7)

8. Зак Иди («Мемфис», 8)

9. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 9)

10. Тристан да Силва («Орландо», 10)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНБА
logoФиладельфия
logoДалтон Кнехт
logoАлександр Сарр
logoОрландо
Джейлен Уэллс
logoЛейкерс
logoВашингтон
logoЗаккари Рисаше
logoАтланта
logoДжаред Маккейн
logoТристан да Силва
logoКарлтон Кэррингтон
logoЗак Иди
logoИв Мисси
logoНовый Орлеан
logoМемфис
logoСтефон Касл
logoСан-Антонио
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