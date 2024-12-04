Джаред Маккейн: «Кайл Лаури и Тайриз Макси взяли меня под свое крыло»
Джаред Маккейн оценил свою игру в дебютном сезоне.
«Я думаю, что у меня все достаточно хорошо. Продолжаю учиться играть в защите, разыгрывать, играть на разных позициях, знать свою роль.
Очевидно, что Кайл Лаури и Тайриз Макси взяли меня под свое крыло. Кайл, в частности, рассказывает много хорошего, чему мне нужно научиться. Здорово, когда есть такой крутой ветеран. Так что у меня все хорошо», – сказал новичок «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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