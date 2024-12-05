Франц Вагнер набрал 35 очков в победной игре с «Филадельфией»
«Мэджик» обыграли «Сиксерс» со счетом 106:102.
Форвард Франц Вагнер набрал 35 очков и 7 подборов, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 1 из 6 из-за дуги и 10 из 10 со штрафной линии.
Со стороны соперника наиболее результативным стал новичок Джаред Маккейн, на его счету 24 очка, 7 подборов и 3 передачи.
В игре не участвовали Джоэл Эмбиид и Пол Джордж со стороны «Филадельфии». Форвард «Орландо» Паоло Банкеро продолжает восстановление после травмы мышц живота.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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