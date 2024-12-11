Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» нацелились на Джимми Батлера и Леброна Джеймса»

«Уорриорз» хотят заполучить Джимми Батлера или Леброна Джеймса.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Уорриорз» очень активны и находятся в поиске звездного игрока. Если Джимми Батлер будет доступен, и «Уорриорз» будут чувствовать необходимость в усилении, он станет одним из вариантов.

Также в их списке возможных вариантов находится Леброн Джеймс . Я понимаю, что это один из самых интересных и привлекательных сценариев развития событий в лиге. «Уорриорз» мечтают о том, чтобы объединить Леброна со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, с прошлого сезона. В феврале они сделал запрос и получили отказ. Но это было до того, как Леброн выиграл олимпийское золото со Стивом Керром и Стефом Карри.

«Уорриорз» определенно будут следить за ситуацией. Но все зависит от Леброна, у него есть право вето на обмен, и он не собирается покидать «Лейкерс » и хочет, чтобы они усилили состав», – заявил Уиндхорст.