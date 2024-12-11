14

Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» нацелились на Джимми Батлера и Леброна Джеймса»

«Уорриорз» хотят заполучить Джимми Батлера или Леброна Джеймса.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Уорриорз» очень активны и находятся в поиске звездного игрока. Если Джимми Батлер будет доступен, и «Уорриорз» будут чувствовать необходимость в усилении, он станет одним из вариантов.

Также в их списке возможных вариантов находится Леброн Джеймс. Я понимаю, что это один из самых интересных и привлекательных сценариев развития событий в лиге. «Уорриорз» мечтают о том, чтобы объединить Леброна со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, с прошлого сезона. В феврале они сделал запрос и получили отказ. Но это было до того, как Леброн выиграл олимпийское золото со Стивом Керром и Стефом Карри.

«Уорриорз» определенно будут следить за ситуацией. Но все зависит от Леброна, у него есть право вето на обмен, и он не собирается покидать «Лейкерс» и хочет, чтобы они усилили состав», – заявил Уиндхорст.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
logoГолден Стэйт
возможные переходы
Брайан Уиндхорст
logoМайами
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжимми Батлер
logoЛеброн Джеймс
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
2сегодня, 11:10Видео
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает играть в одной команде со Стефом Карри»
12вчера, 18:42
«Бруклин» готов обменять Кэма Джонсона, Дориана Финни-Смита и Денниса Шредера
21вчера, 14:37
«Майами» готов выслушать предложения по Джимми Батлеру. Игрок предпочитает «Даллас», «Хьюстон» и «Голден Стэйт»
56вчера, 14:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Брендан Хэйвуд: «Майкл Джордан даже в 40 лет продолжал приходить в спортзал раньше всех остальных»
7 минут назад
Джимми Батлер открыл кофейню в элитном районе Майами
25 минут назад
Скотти Барнс пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа
43 минуты назад
Куинн Кук: «Сегодня Дончич бросил свою команду. Хватит сравнивать его с Тейтумом»
7сегодня, 15:11
Дион Уэйтерс: «В мою мать стреляли. В моего отца стреляли. Мою бабушку ранили в голову, но она выжила»
8сегодня, 14:31
Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»
12сегодня, 13:09
Джейсон Тейтум о платежке «Селтикс»: «Не беспокоюсь об этом. Сейчас наше время, мы должны максимально его использовать»
4сегодня, 12:15
Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»
8сегодня, 11:58
Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям
сегодня, 11:51Видео
Владелец «Рокетс» Фертитта, как ожидается, будет назначен Трампом послом США в Италии
7сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
46 минут назадВидео
Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»
355 минут назад
Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
1сегодня, 15:29
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
сегодня, 14:04
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
сегодня, 13:58
Страница Кейтлин Кларк на Basketball Reference – самая просматриваемая во всех штатах США
1сегодня, 13:47Фото
Шэй Гилджес-Александер о победе над «Мэвс» в 1/4 финала Кубка НБА: «Это было немного похоже на игру плей-офф»
сегодня, 13:36
Лука Дончич об игре против Шэя Гилджес-Александера: «Отличный скорер»
1сегодня, 13:28
Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»
сегодня, 11:37
Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
2сегодня, 11:10Видео
Рекомендуем