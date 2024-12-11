Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» нацелились на Джимми Батлера и Леброна Джеймса»
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Уорриорз» очень активны и находятся в поиске звездного игрока. Если Джимми Батлер будет доступен, и «Уорриорз» будут чувствовать необходимость в усилении, он станет одним из вариантов.
Также в их списке возможных вариантов находится Леброн Джеймс. Я понимаю, что это один из самых интересных и привлекательных сценариев развития событий в лиге. «Уорриорз» мечтают о том, чтобы объединить Леброна со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, с прошлого сезона. В феврале они сделал запрос и получили отказ. Но это было до того, как Леброн выиграл олимпийское золото со Стивом Керром и Стефом Карри.
«Уорриорз» определенно будут следить за ситуацией. Но все зависит от Леброна, у него есть право вето на обмен, и он не собирается покидать «Лейкерс» и хочет, чтобы они усилили состав», – заявил Уиндхорст.
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