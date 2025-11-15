0

Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»

Василий Карасев обозначил проблемы МБА-МАИ.

После удачного старта чемпионата МБА-МАИ потерпел 3-е поражение подряд, 2 из них случились во встречах с топ-клубами.

Москвичи уступили «Локо» в гостях – 79:93.

«Проиграли подбор, особенно на своем щите, и дали «Локомотиву» очень много возможностей набрать очки второго шанса. Плюс в концовке нам не хватило ротации. Пока были силы у тех, кто начинал матч, мы играли достойно. Но концовку провалили – и в защите, и в нападении.

Хотелось бы, чтобы игроки были более стабильными и в каждой игре держали определенную планку, а не так, что кто-то выдает феерическую игру, а остальные не играют так, как мы от них ждем. И все же три четверти мы играли на равных с сильным соперником. Где-то не хватило физики, где-то удачи, где-то ротации. Будем надеяться, что по возвращению тех игроков, которых мы ждем, нам удастся наладить игру в концовках», – рассудил главный тренер Василий Карасев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
