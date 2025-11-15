  • Спортс
Джеймс Боррего и Кевин Олли на данный момент являются претендентами на должность главного тренера «Пеликанс»

«Новый Орлеан» начнет поиск нового главного тренера.

Ассистент Джеймс Боррего, чье имя постоянно указывается в числе претендентов на вакантные должности главного тренера, будет замещать уволенного из «Нового Орлеана» Уилли Грина.

Боррего получит возможность убедить руководство в своей кандидатуре на практике. Джо Дюмарс ставит главной целью мотивацию и старание игроков команды.

У Боррего на данный момент лучшие шансы на эту должность. В числе других, по информации репортера Иэна Бэгли, Кевин Олли. 52-летний бывший игрок НБА долгое время возглавлял баскетбольную программу Коннектикута, после чего работал в тренерском штабе Бруклина до прихода Жорди Фернандеса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
