Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»

Дрэймонд Грин рассказал, почему повторил фирменный жест Стефена Карри.

Форвард «Уорриорз» показал фирменный жест 2-кратного MVP НБА «Night, Night» после данка в концовке встречи с «Вулвз».

Калифорнийцы победили 114:106.

«Стеф поставил классный заслон, я влепил сверху. А потом исполнил жест Карри «Night, Night». Тут дело в том, что мне показалось, что судьи дадут фол Макдэниэлсу, он прилично так меня толкнул. Прикол в том, что вчера мне написал Кей Ди: «Вот же ты дурачок нестись через всю площадку со сложенными руками». Да меня просто выключило в тот момент!» – произнес с улыбкой Грин .