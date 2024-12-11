Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
Дрэймонд Грин рассказал, почему повторил фирменный жест Стефена Карри.
Форвард «Уорриорз» показал фирменный жест 2-кратного MVP НБА «Night, Night» после данка в концовке встречи с «Вулвз».
Калифорнийцы победили 114:106.
«Стеф поставил классный заслон, я влепил сверху. А потом исполнил жест Карри «Night, Night». Тут дело в том, что мне показалось, что судьи дадут фол Макдэниэлсу, он прилично так меня толкнул. Прикол в том, что вчера мне написал Кей Ди: «Вот же ты дурачок нестись через всю площадку со сложенными руками». Да меня просто выключило в тот момент!» – произнес с улыбкой Грин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоу Дрэймонда Грина
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