«Майами» готов выслушать предложения по Джимми Батлеру. Игрок предпочитает «Даллас», «Хьюстон» и «Голден Стэйт»
«Майами» открыт для предложений по обмену Джимми Батлера.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Хит» открыты для предложений по Батлеру и заключения сделки, если предложение будет правильным, сообщили ESPN источники в лиге.
Агент Батлера Берни Ли дал понять в кругах лиги, что Батлер открыт для таких вариантов, как две техасские команды («Хьюстон» и «Даллас») и «Голден Стэйт». Батлер родом из Хьюстона, штат Техас. Однако, как полагают, он больше всего предпочитает команду, претендующую на титул прямо сейчас», – пишет Чарания.
По словам источников, команды также были проинформированы о том, что Батлер в межсезонье намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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