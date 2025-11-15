Кевин Дюрэнт: «Дени Авдия играет на уровне Матча всех звезд»

Форвард «Портленда» Дени Авдия набирает 25,8 очка, 6,6 подбора и 4,6 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 38,3% трехочковых бросков.

«Блэйзерс» не сумели оказать сопротивления набравшему ход «Хьюстону» (116:140), Авдия был самым результативным в составе своей команды (22 + 10 подборов).

«Мы заставили Дени совершить 7 потерь. Он играет на уровне Матча всех звезд. Мы дали ему набрать только 4 очка в первой половине. Но он великолепный игрок, всегда в итоге поймает ритм», – заключил звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт.