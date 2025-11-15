Форвард Аду Тьеро должен дебютировать за «Лейкерс» в матче с «Бакс»

Джей Джей Редик сообщал о том, что Аду Тьеро может дебютировать в НБА в матче против «Бакс». «Лейкерс » перевели форварда в разряд доступных на выездную встречу.

21-летний баскетболист был выбран 36-м на драфте-2025. Игрок пропустил начало сезона из-за травмы колена, но перешел к полноценным тренировкам 29 октября и практиковался с фарм-командой.

Одноклубники и тренеры высоко оценивали атлетизм форварда и его трудовую этику.

«Мы считаем, что он действительно подходит к современной НБА своим атлетизмом и габаритами. Он может прессинговать по всей площадке, активно открываться под кольцом, контактно обороняться. Всем нужны такие парни», – описывал новичка главный тренер.