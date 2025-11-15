Коби Уайт и Джош Гидди должны вернуться на площадку в течение недели

Главный тренер «Буллз» Билли Донован сообщил позитивные новости о здоровье важных игроков задней линии. Коби Уайт и Джош Гидди провели полноценные контактные тренировки и почти готовы к возвращению на паркет.

Уайт пропустил весь старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.

Гидди получил травму голеностопа 9 ноября. Разыгрывающий набирает 21,4 очка, 9,7 подбора, 9,3 передачи и 1 перехват за 34 минуты в среднем в нынешнем розыгрыше.

После удачного старта (5-0) «Чикаго » забуксовал и в последнее время уступил в 4 матчах подряд.

Защитники должны вернуться в строй в течение недели.