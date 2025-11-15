Брайс Джеймс может не сыграть в этом сезоне NCAA

Сын Леброна Джеймса Брайс пока не дебютировал в NCAA . Молодой игрок присоединился к программе Университета Аризоны, но пока остается за пределами игровой площадки.

Главный тренер Томми Ллойд склоняется к тому, чтобы отложить дебют Джеймса на год.

«Пока не приняли окончательное решение. Трудный выбор. Выпустишь его на 3 минуты, и минус год возможностей для выступления в NCAA.

Хотел бы, чтобы у Брайса была блестящая студенческая карьера, чтобы он реализовал свой потенциал на университетском уровне. Выбросить парня с его потенциалом на площадку, когда он еще находится в стадии развития, дать ему минуты в мусорное время – сейчас это может показаться привлекательным, но в будущем об этом можно пожалеть», – заявил специалист.