Брайс Джеймс может не сыграть в этом сезоне NCAA
Сын Леброна Джеймса Брайс пока не дебютировал в NCAA. Молодой игрок присоединился к программе Университета Аризоны, но пока остается за пределами игровой площадки.
Главный тренер Томми Ллойд склоняется к тому, чтобы отложить дебют Джеймса на год.
«Пока не приняли окончательное решение. Трудный выбор. Выпустишь его на 3 минуты, и минус год возможностей для выступления в NCAA.
Хотел бы, чтобы у Брайса была блестящая студенческая карьера, чтобы он реализовал свой потенциал на университетском уровне. Выбросить парня с его потенциалом на площадку, когда он еще находится в стадии развития, дать ему минуты в мусорное время – сейчас это может показаться привлекательным, но в будущем об этом можно пожалеть», – заявил специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
