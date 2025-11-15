Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»

Евгений Пашутин прокомментировал гостевую победу «Пармы».

«Бетсити Парма » обыграла «Автодор » в гостях – 75:67.

«Возвращение на победный путь было для нас крайне важно после двух матчей, где исход решался в последних владениях, в том числе и в Краснодаре. Сегодня команда объединилась, сделала выводы и провела серьезную работу над ошибками. Мы значительно лучше сыграли в защите – в разы лучше. Задачей было остановить Ньюмана и Эдвардса, ключевых снайперов «Автодора», которые в предыдущих играх показывали очень высокий процент реализации. Их матч против ЦСКА был абсолютно равным, и в концовке все решалось. Плюс два овертайма в игре с Нижним Новгородом – мы внимательно все разобрали.

Сегодня выглядели солидно. В ротацию вернулись Хопкинс и Картер, и мы стали мощнее под кольцом. Вся команда работала дисциплинированно: хорошо защищались, помогали друг другу, умно двигали мяч в нападении. Счет по игре получился не самым большим, потому что мы намеренно старались сдерживать быстрые переходы «Автодора». В прошлом матче они с овертаймами набрали больше ста очков, и наша задача была минимизировать их легкие очки в быстром прорыве и заставить как можно чаще играть позиционно. Сегодня это удалось.

Сейчас главное – сохранить единство. Впереди матч с сильнейшим клубом России, поэтому нам нужно восстановиться и подойти к игре максимально готовыми», – заключил главный тренер Евгений Пашутин .