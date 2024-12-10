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Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает играть в одной команде со Стефом Карри»

Стивен Эй Смит заявил, что Леброн Джеймс не заслуживает играть со Стефом Карри.

«Я не хочу, что Леброн Джеймс перешел в «Голден Стэйт», потому что Леброн Джеймс не заслуживает этого. Леброн Джеймс не заслуживает играть в одной команде со Стефом Карри

Оставайся там, в Лос-Анджелесе. Ты выиграл чемпионат в пузыре. Я понимаю, что через год ты вылетел в первом раунде. У тебя был Кентавиус Колдуэлл-Поуп, у тебя был Кайл Кузма, у тебя был Монтрез Харрелл, у тебя был Алекс Карузо. Ты позволил им уйти, потому что ты хотел Расселла Уэстбрука.

Мы настолько увлечены величием Леброна Джеймса как игрока, что не уделяем должного внимания его влиянию на обмены, которые он заставляет совершать. Нет, не смей уходить в «Голден Стэйт», оставайся в «Лейкерс» с Энтони Дэвисом. Вот моя позиция», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
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logoГолден Стэйт
logoСтивен Эй Смит
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
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