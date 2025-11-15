  • Спортс
28

«Он в элитной категории. На уровне НБА». Эй Джей Дибанца поднимает 230 кг в становой тяге и прыгает на 103 см в высоту

В BYU высоко оценивают потенциал Эй Джей Дибанцы.

Один из главных претендентов на 1-й номер драфта-2026 Эй Джей Дибанца присоединился к баскетбольной программе университета Бригама Янга.

Физической подготовкой молодежи заведует тренер Майкл Дэви, работавший в «Бакс» с Яннисом Адетокумбо.

Дэви оценивает латеральную скорость Дибанцы выше способностей Адетокумбо и Дрю Холидэя. 18-летний атлет также поднимает 230 кг в становой тяге с трэп-грифом. Его вертикальный прыжок оценивается на уровне 103 см, Дибанца входит в верхние 4% «вингов» НБА по этому показателю за последние 25 лет.

«Он в элитной категории. Уже достаточно силен, с точки зрения нижней половины тела, чтобы соревноваться с парнями в НБА», – заявил Дэви.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
