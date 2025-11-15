Форвард «Рокетс» Тари Исон выбыл на 4-6 недель с растяжением косой мышцы живота
24-летний форвард Тари Исон в ближайшее время не поможет «Рокетс». Исон получил растяжение косой мышцы живота и выбыл на 4-6 недель.
Форвард отыграл 11 матчей, набирая 11,5 очка, 5,1 подбора и 1,6 передачи за 23,2 минуты в среднем.
Исон не смог договориться о продлении контракта в это межсезонье, отказавшись, по информации Брайана Уиндхорста, от 100-миллионного контракта.
Форвард выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Даниэль Лернер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости