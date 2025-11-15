Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»

«Локомотив-Кубань » справился с МБА-МАИ на домашней арене – 93:79.

«Нас какой-то злой рок преследует – каждый матч минус игрок. Сегодня и так в заявке было 11 человек, и в начале игры выбыл Робертсон. Но команда сплотилась, за что я ребят в раздевалке и поблагодарил.

Стиль МБА-МАИ – это агрессивная защита и быстрые переходы. Мы старались к этому подготовиться, хорошо начали, создали отрыв, но потом стали сбиваться на поспешные решения, что позволило сопернику вернуться. В перерыве именно об этом говорили, но в 3-й четверти себя великолепно проявил Личутин. Мы пытались меняться, чтобы сбить ритм, но его индивидуальные действия остановить не смогли – за счет этого сопернику удавалось еще некоторое время держаться в игре. Но мы продолжали играть, биться – и победили. Поздравления команде за проявленный характер и командный дух.

Очень доволен сегодня нашей работой на подборе. В этом компоненте мы страдали в начале сезона, много над ним работали, и плоды этой работы, этого анализа начинают проявляться. В прошлой игре Ищенко собрал 10 подборов, сегодня – Квитковских и Темиров 10 и больше», – поделился главный тренер Антон Юдин.

«Локо» одержал 6-ю домашнюю победу подряд и идет 3-м в турнирной таблице (8-3).