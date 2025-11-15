  • Спортс
  Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»

«Автодор» находится в игровом кризисе.

Команда 8-й раз подряд потерпела поражение, в этот раз от «Бетсити Пармы» (67:75). Последние 5 неудач пришлись на домашние матчи.

«Не хочу критиковать игроков. На протяжении большей части матча они демонстрировали жесткость и бились, так что не могу жаловаться на их самоотдачу. В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день.

Я весьма доволен тем, как мы боролись. Возможно, в определенный момент допустили несколько ненужных потерь, но они также связаны в нашими физическими кондициями и накопившейся усталостью. Нам необходимо найти дополнительную психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой ситуации. И я верю в то, что наш момент придет. Нужно подождать и проявить терпение», – заключил главный тренер Миленко Богичевич.

«Почему отпустили «Парму» на 14-очковую дистанцию к большому перерыву? Наверное, вышли несобранными. А когда поверили в свои силы, то организовали рывок 12:0, но уже оказалось поздно.

Очень обидно проиграть 5 домашних матчей подряд при своих болельщиках. При этом исход некоторых из них решили буквально одна–две атаки. Сейчас наше турнирное положение далеко от идеала. Тяжело что-то говорить по этому поводу. Нам нужно всей командой сесть и обсудить возникшие проблемы, разобрать причины неудач и поверить в то, что мы способны побеждать любого соперника. Для этого необходим боевой настрой и концентрация все 40 минут», – рассудил капитан команды Артем Клименко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
Миленко Богичевич
logoЕдиная лига ВТБ
Артем Клименко
logoАвтодор
logoБЕТСИТИ ПАРМА
