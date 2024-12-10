«Бруклин» готов обменять Кэма Джонсона, Дориана Финни-Смита и Денниса Шредера

«Нетс» ведут переговоры по Кэму Джонсону, Дориану Финни-Смиту и Деннису Шредеру.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Источники сообщили, что «Нетс» получили предложения об обмене и начали предварительные переговоры по форвардам Кэму Джонсону и Дориану Финни-Смиту , а также по защитнику Деннису Шредеру .

«Уорриорз» входят в число команд, которые проявили интерес ко всем трем игрокам», – пишет Чарания.