«Бруклин» готов обменять Кэма Джонсона, Дориана Финни-Смита и Денниса Шредера
«Нетс» ведут переговоры по Кэму Джонсону, Дориану Финни-Смиту и Деннису Шредеру.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Источники сообщили, что «Нетс» получили предложения об обмене и начали предварительные переговоры по форвардам Кэму Джонсону и Дориану Финни-Смиту, а также по защитнику Деннису Шредеру.
«Уорриорз» входят в число команд, которые проявили интерес ко всем трем игрокам», – пишет Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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