Пол Пирс об оптимальной команде для Батлера: «Наггетс». Вместе с Йокичем они поднимут трофей, если не попадут на «Селтикс»
Пол Пирс назвал оптимальный вариант продолжения карьеры для Джимми Батлера.
«Лучшим вариантом для Джимми Батлера, вероятно, стали бы «Наггетс».
Вместе с Йокичем они подняли бы еще один трофей, если не попали бы в процессе на «Селтикс», – утверждает член Зала славы.
По слухам, звездный защитник «Майами» доступен для обмена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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