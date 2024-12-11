Пол Пирс об оптимальной команде для Батлера: «Наггетс». Вместе с Йокичем они поднимут трофей, если не попадут на «Селтикс»

Пол Пирс назвал оптимальный вариант продолжения карьеры для Джимми Батлера.

«Лучшим вариантом для Джимми Батлера , вероятно, стали бы «Наггетс».

Вместе с Йокичем они подняли бы еще один трофей, если не попали бы в процессе на «Селтикс», – утверждает член Зала славы.

По слухам, звездный защитник «Майами » доступен для обмена.