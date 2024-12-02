Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернулся на 1-ю строчку после победы над «Бостоном», «Хьюстон» поднялся в Топ-3
«Кливленд» вернул себе первую строчку победой над «Бостоном», несмотря на провал в матчах против «Атланты». «Хьюстон» взял верх над «Оклахомой» и вплотную приблизился к первому месту турнирной таблицы Запада, поднявшись в Топ-3 рейтинга.
Команды Востока сумели добиться положительного результата в матчах против соперников с Запада на прошлой неделе (8-6) и немного сократили общее отставание (33-50).
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 2)
«Бостон» (1)
«Хьюстон» (5)
«Оклахома» (4)
«Даллас» (6)
«Клипперс» (8)
«Орландо» (9)
«Голден Стэйт» (3)
«Мемфис» (10)
«Нью-Йорк» (11)
«Денвер» (7)
«Финикс» (16)
«Лейкерс» (12)
«Сан-Антонио» (13)
«Милуоки» (15)
«Миннесота» (14)
«Майами» (17)
«Атланта» (23)
«Бруклин» (21)
«Сакраменто» (18)
«Индиана» (19)
«Чикаго» (22)
«Портленд» (20)
«Детройт» (25)
«Торонто» (26)
«Филадельфия» (27)
«Шарлотт» (24)
«Юта» (28)
«Новый Орлеан» (29)
«Вашингтон» (30)
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