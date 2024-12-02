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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернулся на 1-ю строчку после победы над «Бостоном», «Хьюстон» поднялся в Топ-3

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» вернул себе первую строчку победой над «Бостоном», несмотря на провал в матчах против «Атланты». «Хьюстон» взял верх над «Оклахомой» и вплотную приблизился к первому месту турнирной таблицы Запада, поднявшись в Топ-3 рейтинга.

Команды Востока сумели добиться положительного результата в матчах против соперников с Запада на прошлой неделе (8-6) и немного сократили общее отставание (33-50).

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 2)

  2. «Бостон» (1)

  3. «Хьюстон» (5)

  4. «Оклахома» (4)

  5. «Даллас» (6)

  6. «Клипперс» (8)

  7. «Орландо» (9)

  8. «Голден Стэйт» (3)

  9. «Мемфис» (10)

  10. «Нью-Йорк» (11)

  11. «Денвер» (7)

  12. «Финикс» (16)

  13. «Лейкерс» (12)

  14. «Сан-Антонио» (13)

  15. «Милуоки» (15)

  16. «Миннесота» (14)

  17. «Майами» (17)

  18. «Атланта» (23)

  19. «Бруклин» (21)

  20. «Сакраменто» (18)

  21. «Индиана» (19)

  22. «Чикаго» (22)

  23. «Портленд» (20)

  24. «Детройт» (25)

  25. «Торонто» (26)

  26. «Филадельфия» (27)

  27. «Шарлотт» (24)

  28. «Юта» (28)

  29. «Новый Орлеан» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoГолден Стэйт
logoСан-Антонио
logoДетройт
logoДенвер
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoШарлотт
logoТоронто
logoВашингтон
logoМемфис
logoСакраменто
logoОрландо
logoАтланта
logoИндиана
logoНью-Йорк
logoКливленд
logoМилуоки
logoДаллас
logoНБА
logoБруклин
logoОклахома-Сити
logoКлипперс
logoБостон
logoХьюстон
logoЧикаго
logoМайами
logoНовый Орлеан
logoЮта
logoФиникс
logoЛейкерс
logoПортленд
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