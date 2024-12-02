Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» вернулся на 1-ю строчку после победы над «Бостоном», «Хьюстон» поднялся в Топ-3

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» вернул себе первую строчку победой над «Бостоном », несмотря на провал в матчах против «Атланты». «Хьюстон » взял верх над «Оклахомой» и вплотную приблизился к первому месту турнирной таблицы Запада, поднявшись в Топ-3 рейтинга.

Команды Востока сумели добиться положительного результата в матчах против соперников с Запада на прошлой неделе (8-6) и немного сократили общее отставание (33-50).

Полный рейтинг: