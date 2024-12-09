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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» и «Бостон» продолжают занимать верхние строчки рейтинга. Два поражения «Хьюстона» отбросили его назад на 4 строчки.

Наиболее существенно улучшил свою позицию «Майами», поднявшийся на 6 пунктов.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 1)

  2. «Бостон» (2)

  3. «Оклахома» (4)

  4. «Даллас» (5)

  5. «Мемфис» (9)

  6. «Голден Стэйт» (8)

  7. «Хьюстон» (3)

  8. «Нью-Йорк» (10)

  9. «Орландо» (7)

  10. «Клипперс» (6)

  11. «Майами» (17)

  12. «Миннесота» (16)

  13. «Денвер» (11)

  14. «Атланта» (18)

  15. «Милуоки» (15)

  16. «Финикс» (12)

  17. «Сакраменто» (20)

  18. «Филадельфия» (26)

  19. «Лейкерс» (13)

  20. «Сан-Антонио» (14)

  21. «Чикаго» (22)

  22. «Бруклин» (19)

  23. «Детройт» (24)

  24. «Торонто» (25)

  25. «Индиана» (21)

  26. «Шарлотт» (27)

  27. «Юта» (28)

  28. «Портленд» (23)

  29. «Новый Орлеан» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЮта
logoДенвер
logoНовый Орлеан
logoБруклин
logoВашингтон
logoШарлотт
logoОклахома-Сити
logoОрландо
logoЛейкерс
logoПортленд
logoДетройт
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoМемфис
logoХьюстон
logoИндиана
logoФиладельфия
logoНью-Йорк
logoМилуоки
logoКливленд
logoДаллас
logoНБА
logoКлипперс
logoБостон
logoМайами
logoАтланта
logoМиннесота
logoГолден Стэйт
logoТоронто
logoЧикаго
logoФиникс
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