Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» и «Бостон» продолжают занимать верхние строчки рейтинга. Два поражения «Хьюстона» отбросили его назад на 4 строчки.

Наиболее существенно улучшил свою позицию «Майами», поднявшийся на 6 пунктов.

Полный рейтинг: