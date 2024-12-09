Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Кливленд» и «Бостон» продолжают занимать верхние строчки рейтинга. Два поражения «Хьюстона» отбросили его назад на 4 строчки.
Наиболее существенно улучшил свою позицию «Майами», поднявшийся на 6 пунктов.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 1)
«Бостон» (2)
«Оклахома» (4)
«Даллас» (5)
«Мемфис» (9)
«Голден Стэйт» (8)
«Хьюстон» (3)
«Нью-Йорк» (10)
«Орландо» (7)
«Клипперс» (6)
«Майами» (17)
«Миннесота» (16)
«Денвер» (11)
«Атланта» (18)
«Милуоки» (15)
«Финикс» (12)
«Сакраменто» (20)
«Филадельфия» (26)
«Лейкерс» (13)
«Сан-Антонио» (14)
«Чикаго» (22)
«Бруклин» (19)
«Детройт» (24)
«Торонто» (25)
«Индиана» (21)
«Шарлотт» (27)
«Юта» (28)
«Портленд» (23)
«Новый Орлеан» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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