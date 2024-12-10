Больше четверти очков Девина Букера и Энтони Дэвиса набраны с линии штрафных

26,2% очков Девина Букера набраны с линии.

У атакующего защитника «Финикса » самых высокий показатель среди 15 лучших бомбардиров текущего сезона. Букер набрал 573 очка, и 26,2 процента из них были набраны с линии штрафных.

Второе место по этому показателю занимает центровой «Лейкерс » Энтони Дэвис – 25,6%. На третьем – Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 23,3%.