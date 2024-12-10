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Больше четверти очков Девина Букера и Энтони Дэвиса набраны с линии штрафных

26,2% очков Девина Букера набраны с линии.

У атакующего защитника «Финикса» самых высокий показатель среди 15 лучших бомбардиров текущего сезона. Букер набрал 573 очка, и 26,2 процента из них были набраны с линии штрафных.

Второе место по этому показателю занимает центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис – 25,6%. На третьем – Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 23,3%.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт AOP_NBA в соцсети X
logoДевин Букер
logoОклахома-Сити
logoЛейкерс
logoНБА
logoФиникс
logoШэй Гилджес-Александер
logoЭнтони Дэвис
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