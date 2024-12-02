На Кэме Томасе, Девине Букере и Яннисе Адетокумбо чаще всего нарушают правила во время проходов к кольцу
Кэм Томас находится на первом месте по зарабатываемым в проходах фолах.
12,3% атакующих рейдов защитника «Бруклина» к кольцу с ведением заканчиваются нарушением правил со стороны опекающего игрока. В статистике учтены баскетболисты, совершившие минимум 200 проходов.
Кэм Томас («Бруклин») – 12,3%
Девин Букер («Финикс») – 11,7%
Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 11,6%
Энтони Эдвардс («Миннесота») – 11,3%
Франц Вагнер («Орландо») – 10,6%
Джейден Айви («Детройт») – 10,5%
Де’Аарон Фокс («Сакраменто») – 9,7%
Ар Джей Барретт («Торонто») – 9,7%
Джулиус Рэндл («Миннесота») – 9,5%
Лука Дончич («Даллас»)/Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 9,3%
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA University в сети X
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