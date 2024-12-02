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На Кэме Томасе, Девине Букере и Яннисе Адетокумбо чаще всего нарушают правила во время проходов к кольцу

Кэм Томас находится на первом месте по зарабатываемым в проходах фолах.

12,3% атакующих рейдов защитника «Бруклина» к кольцу с ведением заканчиваются нарушением правил со стороны опекающего игрока. В статистике учтены баскетболисты, совершившие минимум 200 проходов.

  1. Кэм Томас («Бруклин») – 12,3%

  2. Девин БукерФиникс») – 11,7%

  3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 11,6%

  4. Энтони Эдвардс («Миннесота») – 11,3%

  5. Франц Вагнер («Орландо») – 10,6%

  6. Джейден Айви («Детройт») – 10,5%

  7. Де’Аарон Фокс («Сакраменто») – 9,7%

  8. Ар Джей Барретт («Торонто») – 9,7%

  9. Джулиус Рэндл («Миннесота») – 9,5%

  10. Лука Дончич («Даллас»)/Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 9,3%

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA University в сети X
logoДе'Аарон Фокс
logoДевин Букер
logoЛука Дончич
logoФранц Вагнер
logoЭнтони Эдвардс
logoАр Джей Барретт
logoЯннис Адетокумбо
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжулиус Рэндл
logoДжейден Айви
logoКэм Томас
logoСакраменто
logoДаллас
logoБруклин
logoМиннесота
logoФиникс
logoДетройт
logoОрландо
logoМилуоки
logoТоронто
logoОклахома-Сити
logoНБА
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